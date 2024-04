Ausflug nach „anno dazumal“ ins Dorfmuseum

„Im Stadl hängen an die 100 Deckchen mit den verschiedensten Sprüchen“, so Pepo. Und auch, wenn das Dorfmuseum erst wieder seit einer Woche offen hat, zeigt sich schon, dass die Leute davon begeistert sind. „Früher hat es überall diese Decken gegeben. Sie hingen hinter dem Ofen oder auch im Kasten. Unsere Besucher haben richtigen Spaß daran die verschiedenen Sprüche zu studieren. Und mich freut es, dass die Deckchen nicht in der Schublade verstauben!“