Tote und Verletzte nach russischem Raketenschlag

Das teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, am Freitag mit. Der Gebietsverwaltung nach wurden mindestens 20 Menschen verletzt, darunter auch zwei Journalistinnen. Die Frauen hätten vor Ort über die Folgen der ersten Raketentreffer berichtet, als der zweite Angriff folgte. Insgesamt seien in zwei Wellen fünf Raketen auf Ziele in der Stadt abgefeuert worden.