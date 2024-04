„Ihr dürft Goldzähne & Schmuck der Leichen haben“

Russische Journalisten fühlen sich bei Dmitri Karawajtschik an den Drogen kochenden Highschool-Lehrer Walter White aus der beliebten Fernsehserie „Breaking Bad“ erinnert. Es war ein „Hobby“ und Nebenverdienst – nämlich Amphetamine herstellen – die den Tierarzt Dmitri in den Gulag beförderten. Im finsteren Gefängnis wurde er für den Einsatz an der Front rekrutiert und war nach einem halben Jahr Morden und Blutvergießen in der Ukraine wieder ein freier Mann. Und in Russland ein Held.