Fußgänger trat hinter Bus hervor: Von Rad erfasst

Der 39-Jährige wollte am Freitag gegen 16.25 Uhr vor einem angehaltenen Linienbus an der Haltestelle Museumstraße die Straße überqueren. Doch just er auf die Fahrbahn trat, kam von links ein Fahrradfahrer und kollidierte mit dem Fußgänger, der daraufhin stürzte.