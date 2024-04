Viele israelische Botschaften weltweit geschlossen

Geschlossen blieb unter anderem die israelische Botschaft in Rom. In und rund um die Botschaft wurden schärfere Sicherheitsvorkehrungen als sonst ergriffen. In Italien gibt es wöchentlich propalästinensische Demonstrationen. Zuletzt gingen in Rom am Samstagnachmittag etwa 3000 Menschen auf die Straße, um gegen „Kolonialismus, Rassismus und Völkermord“ zu protestieren.