Junge Milliardäre haben Vermögen fast immer geerbt

Rund 1000 Milliardäre werden ihr Vermögen demnächst vererben

In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der jungen Superreichen stark steigen. Der Grund: Einige aus der geburtenstarken Babyboomer-Generation haben einen enormen Wohlstand aufgebaut – und werden diesen an die nächsten Generationen wie die Generation X oder die Millennials weiterreichen. So sollen laut UBS-Bericht von Ende 2023 in den nächsten 20 bis 30 Jahren rund 1000 Milliardäre ihr Vermögen an ihre Kinder vererben.