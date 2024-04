Drohnenangriff in pro-russischem Transnistrien

Nicht der erste Angriff

Am 17. März hatten die Separatisten bereits einen Angriff auf einen Militärstützpunkt in Transnistrien gemeldet. Damals hatte es geheißen, eine Drohne sei aus ukrainischem Gebiet abgefeuert worden. Die Regierung in Chisinau wies die Angaben als „Panikmache“ zurück. Kiew warf Moskau vor, für „eine Provokation in Transnistrien“ verantwortlich zu sein.