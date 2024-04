Für Hinterhäuser sprach seine „lange Erfahrung“

In den kommenden Jahren werden wir vor allem wegen der Renovierung und Erweiterung der Festspielhäuser vor eminenten Herausforderungen stehen“, meinte Markus Hinterhäuser in einer ersten Reaktion. Der 66-Jährige bleibt – wie berichtet – auch weiterhin Intendant der Salzburger Festspiele. Hinterhäuser setzte sich beim Hearing gegen vier Wettbewerber durch – der anstehende Millionen-Umbau der Festspielhäuser spielte ihm dabei durchaus in die Karten.