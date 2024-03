Sieben Männer und eine Frau wollen Intendanz

„Längstens fünf Jahre“

In der Ausschreibung des Kuratoriums der Salzburger Festspiele wurde eine Intendantin oder ein Intendant „auf längstens fünf Jahre“ gesucht, die „fundierte Erfahrung in der künstlerischen Führung eines Kulturbetriebs vergleichbarer Größe und Komplexität“, „Erfahrung in der Spielplangestaltung auf der Grundlage eines eigenständigen künstlerischen Gesamtkonzepts“, „Kenntnis des österreichischen und internationalen Kulturlebens und dessen organisatorischen Umfeldes, idealerweise vertraut mit den konkreten Konstellationen der Salzburger Festspiele“ und die „Fähigkeit zur innovativen und kreativen Programmgestaltung“ mitbringt.