Einbrecher flüchtet nach misslungenem Diebstahl

In Mittersill kam es am Sonntag zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über das Garagendach auf einen Balkon, drang in das Haus ein und versuchte, eine weitere Tür aufzubrechen. Aus ungeklärten Gründen flüchtete er ohne Beute.