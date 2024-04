Patrick Wiedl geht ins Rennen ums Bürgermeisteramt

Nach 25 Jahren in der Gemeindepolitik und 15 Jahren im Amt als Bürgermeister habe ich entschieden, mich aus der Politik zu verabschieden“, teilte Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz mit. Die Spatzen hatten dies schon längst von den Dächern gepfiffen – wirklich überrascht dürften also weder der engere Kreis noch die Mitarbeiter gewesen sein, die Fischer vorab informiert hatte.