Zugmaschine von Sattelaufleger getrennt

Eine technische Panne sorgte am Montag bei einem Lkw aus Litauen auf der S16 für eine Unterbrechung der Fahrt: Auf Höhe Langen am Arlberg überhitzte die Sattelzugmaschine, es kam zu Rauchentwicklung mit Verbrennungsgerüchen. Der Fahrer hielt an, die alarmierte Feuerwehr trennte Zugmaschine und Sattelaufleger und kühlte den Motor ab. Der Sattelanhänger samt Gefahrgut wurde dann mit einer anderen Zugmaschine weiter transportiert.