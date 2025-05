22 Pflegebetten für die Partnerstadt Jaremtsche

In den Vorarlberger Spitälern wurden 22 noch funktionstüchtige Pflegebetten ausgemustert, die in der Ukraine seit Kriegsbeginn dringend benötigt werden. „Wollen zur Linderung der Not beitragen“„Wir sind uns der herausfordernden medizinischen Situation in der Westukraine bewusst – insbesondere angesichts der Vielzahl verletzter und traumatisierter Menschen. Als Landeskrankenhäuser sehen wir es als unsere Verantwortung, im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Linderung dieser Not beizutragen“, erklärte Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG).