Betrüger versuchten ihr Glück bei Zivilpolizisten

Zwei Betrüger sind in Vorarlberg an eine Zivilstreife der Polizei geraten. Die beiden Männer aus Rumänien hielten in Klaus wild gestikulierend das Auto der Zivilpolizisten an. Sie gaben an, sich aufgrund einer familiären Notsituation auf dem Weg nach München zu befinden, allerdings sei der Tank ihres Autos leer und sie hätten kein Bargeld. Wiederholt forderten sie die Beamten auf, ihnen 20 Euro zu geben. Allerdings flog der Schwindel schnell auf.