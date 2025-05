Auch die Bludenzer müssen Gürtel enger schnallen

Das operative Ergebnis sei nur leicht im Minus, auch die Verschuldung sei nicht so gestiegen wie ursprünglich erwartet. Doch die Tatsache, dass bei der aktuellen wirtschaftspolitischen Großwetterlage keine Besserung in Sicht sei, mache eine strukturelle Finanzreform notwendig. Dieser Auffassung schlossen sich alle Parteien der Stadtvertretung an.