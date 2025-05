Junger Biker samt Beifahrerin schwer verletzt

Am Sonntag gegen 15 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Rankweilerstraße in Satteins unterwegs. Auf dem Sozius saß seine 17-jährige Begleitung. In einer Kurve dürfte entweder das Vorder- oder Hinterrad weggerutscht sein, jedenfalls verlor der Lenker die Kontrolle über sein Gefährt, Fahrer und Beifahrerin stürzten.