Typen wie ein Felix Strauss gehen jetzt ab

Wenn es in der Bundesliga in die Entscheidung geht, braucht es richtige Männer. Selbige hatte Altach in der heurigen Saison nicht zur Verfügung. In den letzten drei Partien in Hartberg (0:0), gegen den GAK (2:2) und gegen Klagenfurt (0:0) holten die Rheindörfler drei Punkte. Ließen aber jene Kaltschnäuzigkeit vermissen, mit der sie einst das Abstiegsgespenst aus der Cashpoint-Arena verjagten.