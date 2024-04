„Besuchen Sie den Gletscher, solange es noch geht“

Statistisch schaut’s am Hallstätter-Gletscher nämlich besser aus, als in Wirklichkeit. Denn der Abriss der Gletscherzunge erfolgte nach dem Mess-Stichtag und die Verkürzung um 84 Meter wird erst im nächsten Gletscherbericht amtlich. Und bis dahin läuft noch viel Schmelzwasser die Berge hinunter. Alle vier Gletscher am Dachstein haben heuer an Masse und Länge verloren, im Durchschnitt rund sieben Meter. Am ärgsten hat es den Großen Gosaugletscher (Bild) erwischt, der sich um 9,1 Meter zurückgezogen hat. Er steht auf dem neunten Platz der Eisriesen, die am meisten Länge verloren haben.