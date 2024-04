1300 Winzer aus Nah und Fern rittern um WM-Titel

Seit 2010 werden die besten Sauvignon-Weine der Welt gekürt – von 18. bis 20. April findet dieser so bedeutende Weißweinwettbewerb wieder (zum zweiten Mal nach 2018) in der Steiermark statt. „1300 Winzer aus 27 Ländern haben sich angemeldet“, sagt Stefan Potzinger, Obmann von Wein Steiermark, bei der Programm-Präsentation am Freitag. 60 internationale Jury-Mitglieder sind bei den Blind-Verkostungen im Einsatz und vergeben die Titel. „Wir können stolz darauf sein, diesen Wettbewerb austragen zu dürfen“, freut sich auch Agrar-Landesrätin Simone Schmiedtbauer, „wir können dabei einmal mehr beweisen, dass wir das Genussland schlechthin sind.“