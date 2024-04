Christophorus braucht ein Ausweichquartier

„Die Stadt hilft hier kurzfristig und als Übergangslösung partnerschaftlich und im Sinne der Gesundheit der Burgenländer aus. Klar ist aber auch, dass die Landespolitik in Eisenstadt so rasch wie möglich eine dauerhafte Lösung im eigenen Land schaffen muss“, erklärt dazu Bürgermeister Klaus Schneeberger aus Wiener Neustadt und meint weiter: „Meines Wissens ist ein geplantes Projekt in Frauenkirchen in einigen Monaten umsetzbar. Ich erwarte mir, dass dieses Projekt zügig vorangetrieben und innerhalb des nächsten Jahres in Betrieb gehen wird.“