Rettungshubschrauber C18 fliegt auf Frauenkirchen

Vertrag zwischen Land und ÖAMTC bis 2038

Der Vertrag zwischen dem Land Burgenland und der ÖAMTC-Flugrettung, in dem die Standorte Nord und Süd abgebildet sind, läuft bis 2038. „Die Versorgungssicherheit ist daher zu jedem Zeitpunkt garantiert, die Qualität der Versorgung heben wir schon jetzt auf ein neues Level. Wir halten, wie bei der Klinik Gols, auch mit dem Vorhaben, was wir der Bevölkerung versprochen haben“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.