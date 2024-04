Frisches Blut und eine Kampfansage an Mike Tyson

Zwei Debütanten

Einer, der das Fasten bricht, ist die 16-jährige Box-Hoffnung Adam Almodares, der als Jüngster jemals auf der Fight Night boxt: Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil ich die Leistung bringen will. Von uns olympischen Boxern habe ich sowieso ich die größten Gewichtsprobleme. Für die österreichische Meisterschaft musste ich einmal sechs Kilo an einem Tag machen und für einen anderen Kampf 13 Kilo in einer Woche. Das war das Schlimmste, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Vor allem wegen des Ramadans bin ich die letzten Wochen aber streng mit dem Gewicht. Derzeit fehlen ihm noch 2,5 Kilo auf das Halbwelter Limit von 63,5. Sewo Burushian, der zweite Neuling, fehlen auf das Federgewicht Limit noch drei Kilogramm Sauna und Schwitzanzug werden dies bis zur Abwaage am Freitag noch regeln.