Comeback: 200 Kilo kehren zurück in den Ring

Aus dem Rhythmus

Noch mehr aus dem Wettkampfrhythmus werden aber die bosnischen Gegner der beiden sein: Sowohl Schwergewichtler Marko Colic als auch Borislav Gligoric im Halbschwergewicht hatten ihren letzten Kampf vor sechs (!) Jahren. „Ich schaue mir nicht gerne Sachen von meinem Gegner an. Das stresst mich einfach nur. Ich bin auf alles vorbereitet, werde meine Arbeit erledigen, souverän ausschauen und für Stimmung sorgen. Dadurch, dass ich ständig im Gym als Boxer und Trainer bin und so auch Leute vorbereite, bin ich mental immer dabei“, so Salami.