Mopedauto gegen Pkw: vier Verletzte, darunter Kind

Ein Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten ereignete sich am Donnerstag gegen 20 Uhr in Saxen. Dabei fuhr ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit seinem Mopedauto auf einer Siedlungsstraße im Ortsgebiet von Au in Richtung der Einmündung zur Saxener Landesstraße und wollte dort links abbiegen.



Alle vier wurden nach Amstetten eingeliefert

Bei der Kreuzung kam es zum Zusammenprall mit dem Pkw einer 28-Jährigen aus dem Bezirk Perg, der auf der Saxener Landesstraße aus Richtung Saxen kam. Bei der Frau im Auto befanden sich noch eine 15-Jährige und eine Siebenjährige. Alle Beteiligten wurden von der Rettung ins Landeskrankenhaus Amstetten eingeliefert.