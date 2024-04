Auffahrunfall an Schutzweg forderte eine Verletzte

Die 28-jährige Einheimische hatte am Abend gegen 18 Uhr auf der Ing.-Baller-Straße in Imst vor einem Zebrastreifen angehalten, um einen Fußgänger queren zu lassen. Hinter ihr fuhr ein 51-jähriger Syrer in einem zweiten Pkw. Dem Mann gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, und so prallte sein Wagen in das Heck des vorderen Pkw.