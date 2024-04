NASA-Rover findet am Mars über 4000 helle Steine

Auf den Aufnahmen sind mehr als 4000 helle, kieselsteingroße Steine zu sehen, die über den gesamten Kraterboden verstreut sind. „Diese Steine sind sehr ungewöhnlich, und wir versuchen, ihre Herkunft zu verstehen“, erklärte Candice Bedford, Planetenforscherin an der Purdue University und Mitglied des Mars 2020-Wissenschaftsteams, Mitte März auf der 54. Lunar and Planetary Science Conference in Woodlands im US-Bundesstaat Texas.