Fein gewürzt: „Dinner for two“ mit Ministerin

Politischer Appetitanreger

Im Rahmen einer Nationalratssitzung hatte der sozialdemokratische Abgeordnete zu einem „Dinner for two“ in Güssing geladen. „Die Aufforderung zu einem Treffen war als charmante Intervention gedacht, um die Ministerin am eigenen Gaumen erfahren zu lassen, was die Region zu bieten hat“, erklärt Drobits. Ein politischer Appetitanreger sozusagen, ganz ohne bitterem Beigeschmack!