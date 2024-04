Netflix setzt auf den Schmäh der Wiener Strizzis

Letztere genossen Training im Tresorknacken und Boxen, um sich vor dem Dreh auf ihre Figuren einzustellen: „Ich glaube, so fit waren wir beide noch nie. Wir haben da schon unser Herzblut gegeben“, so Frederick Lau im Interview mit der „Krone“. Er spielt den Einbrecher Charlie: „Charlie ist ruhig geworden, freut sich seines Lebens und auf einmal kommt seine Vergangenheit wieder auf und er wird in die dunkle Welt gezogen. Daraufhin muss seine Familie fliehen und er probiert, alles geradezubiegen.“ Dabei stößt der Berliner unfreiwillig auf den Wiener Unterwelt-Strizzi Joseph: „Der Joseph ist einsam, allein und hat niemanden. Und so ruhig er nach außen wirkt, in ihm ist ein großer Kampf. Er muss sich finden und findet dann letztlich den Charlie, der wahrscheinlich sein erster Freund ist, überhaupt auf dieser Welt“, so Krutzler über seine Rolle. Die Freundschaft der beiden ist der emotionale Anker in der oft düsteren und brutalen Streamingserie.