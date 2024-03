Colin Farrell als melancholischer Detektiv

Schauspielstar Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“, „The Gentlemen“) spielt sich in der neuen achtteiligen Serie „Sugar“ sofort in die Herzen der Zuschauer. Mit Dackelblick schlurft er als Privatdetektiv John Sugar durch das düstere Los Angeles der Gangster und Mörder und versucht, die verschwundene Olivia Siegel, Enkeltochter von Jonathan Siegel (James Cromwell), einer Filmgröße in Hollywood, zu finden. Der Auftrag kommt ihm entgegen, ist er doch selbst wie so viele in der „Stadt der Engel“, ein absoluter Filmnarr. Es ist ein netter Touch, dass während der Serie von Mark Protosevich immer wieder kurze Sequenzen aus berühmten Schwarz-Weiß-Filmen durchflackern und die Ästhetik von den Regisseuren Fernando Meirelles und Adam Arkin im Stil des „Film Noir“ gehalten wird.