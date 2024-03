„Helgoland 513“: „Meine Figur geht über Leichen“

Die Zuschauer werden zwangsläufig dazu gebracht, darüber nachzudenken, was man selber in so einem von Bespitzelung und Denunziation geprägten System tun würde: „Man bekommt auch vorgeführt, wie es sich anfühlt, wenn man permanent unter Beobachtung steht und wenn man sich einfach so verhalten muss, wie alle es für richtig befinden und keine eigene individuelle Bewegungsmöglichkeit mehr da ist“, so Gedeck. Die die dystopische Serie, in der an ihrer Seite auch Alexander Fehling, Kathrin Angerer, Antje Traue, Samuel Finzi, László Breiding, Martin Brambach und der Österreicher Tobias Resch mitspielen, allen Streamingfans ans Herz legt: „Man weiß nie, was passiert. Es ist unvorhersehbar. Es passieren Dinge, die man noch nicht kennt“