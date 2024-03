Jake Gyllenhaal auf den Spuren von Patrick Swayze

Der hat bei einem Kampf seinen Gegner zu Tode gedroschen, weshalb er seiner erfolgreichen Karriere den Rücken gekehrt hat, sich mit Faustkämpfen in Bars durchschlägt und in seinem Auto lebt. Bis ihn Frankie (Jessica Williams) aufgabelt und ihn zum Türsteher in ihrem Road House in Florida macht, das sie vor einem skrupellosen – und kriminellen – Immobilienentwickler und dessen Sohn verteidigen muss. Durch sein charmantes Dauerlächeln und spitzbübische Wortgewandtheit will man Gyllanhaal den in Ungnade gefallene Helden aber nicht wirklich abkaufen. Auch der Ärztin Ellie (Daniela Melchior) kann man die Zuneigung zu Dalton nur schwer glauben. Sie verurteilt sein brutales Dasein bis aufs Schärfste, wirft sich ihm aber gleichzeitig um den Hals.