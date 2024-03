„Gladiator“ Russell Crowe wieder in Wien unterwegs

Kurzer Abstecher nach Wien

Der Oscarpreisträger nutzte seine aktuellen Dreharbeiten in Ungarn wohl für einen kurzen Abstecher nach Wien. Seit Februar dreht Crowe den Film „Nuremberg“ in Budapest. In den vergangenen Tagen postete er immer wieder Grüße aus Ungarns Hauptstadt oder erzählte, dass er gleich eine 17-seitige Szene mit seinem Kollegen Michael Shannon drehen werde.