Jahrhundertspiel: Leoben im Ausnahmezustand!

„Rapid-Ära verdrängt“

„Die ersten beiden Jahre waren schön, danach war ich oft verletzt. Meine zweite Ära bei Rapid habe ich schon verdrängt“, zwinkert der 34-Jährige, dessen Torausbeute diese Saison fast furchteinflößend ist: 19 Tore in ebenso vielen Spielen! Sein zweiter Frühling. Den er mit der nächsten Sensation garnieren will. „Rapid ist wieder gut drauf. Doch wenn wir so auftreten wie in den Cup-Spielen zuvor, dann ist als Außenseiter auch gegen Rapid etwas möglich“, sagt die Tormaschine, die in den letzten zwei Liga-Spielen torlos blieb.