König Charles mit tapferem Lächeln bei Ostermesse

König Charles ist zurück! Der britische König nahm am Sonntag zu Mittag an der Ostermesse auf Schloss Windsor teil. Es ist der erste offizielle Auftritt des 75-Jährigen, seitdem er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate, die ebenfalls an Krebs erkrankt ist, werden am heutigen Sonntag hingegen fehlen.