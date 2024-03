„Ja, ich war der Kapitän und Bernhard der Stürmer“

Tage vor Weihnachten zog sich Vincent Pultar bei einer Massage (!) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Die Laufschuhe ruhen seither im Schrank der kleinen Altstadtwohnung. Dafür ist der erst 31-jährige Wahlkampfmanager politisch um sein Leben gelaufen. Von Haus zu Haus um jede einzelne Stimme – mit Erfolg. Nach Wahlniederlagen 2017 und ’19 ging das Bürgermeisteramt in Anlauf drei an die SPÖ, an Bernhard Auinger.