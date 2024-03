Auinger gibt Dankl und Schiester Wunschressorts

Florian Kreibich (ÖVP) übernimmt vom abtretenden Bürgermeister Harald Preuner die Bezirksverwaltung und wohl die städtischen Betriebe. Diese Woche soll die Aufteilung geklärt werden. Am Dienstag will Auinger die Ressorts in großer Runde fixieren, dann beginnen die Parteiengespräche. Vor dem Inhaltlichen die Ressorts zu klären bezeichnet Auinger als „völlig neuen Zugang“. Dadurch soll es von Anfang an klare Verantwortungen geben.