Kreibich-Wähler liefen fast alle zu Auinger über

In der Stichwahl setzte sich der neue rote Bürgermeister der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger, gegen Kay-Michael Dankl von der KPÖ Plus mit 62,5 Prozent der Stimmen durch. Auinger konnte bei der Wahl am vergangenen Sonntag vor allem ÖVP-Wähler überzeugen, für ihn zu stimmen.