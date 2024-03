Ostern bringt Föhnwetter und Hüttengaudi-Endspurt

„Wir fahren am Kreischberg und im Lachtal bis Ostermontag. Die Bedingungen am Berg sind noch sehr gut. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir nochmal Neuschnee dazu bekommen, also steht dem Skivergnügen zu Ostern nichts im Wege“, so Karl Fussi, Geschäftsführer der Lachtal- und Kreischerg-Lifte. Am Berg laden winterliche Verhältnisse um die zwei bis drei Grad zum letzten Pistenspaß der Saison ein.