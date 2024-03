London: Messerattacke auf iranischen Journalisten

Messerattacke auf Journalisten

Über den oder die Angreifer machte die Polizei zunächst keine Angaben. Einem Bericht des „Telegraph“ zufolge soll ihn ein Mann in ein Gespräch verwickelt haben, während in ein anderer mit einem Messer attackierte. Anschließend sollen beide in einem Wagen geflohen sein, der von einer dritten Person gesteuert wurde.