Gmünd ist das Luxus-Pflaster beim Waldviertel-DKT

DKT-Meisterschaft am 2. April

Zur Vorbereitung für die Museums-Saisoneröffnung des Museums inklusive DKT-Meisterschaft am 2. April ab 16 Uhr, spielten Bürgermeister Gerhard Lentschig und sein Team bereits eine Proberunde. Das teuerste Pflaster – wie Wien im Original – ist der Schubertplatz in Gmünd um 380,-, am billigsten – wie Eisenstadt – ist die Moorbadstraße Schrems um 100,- zu haben. Horn ist auch eher im billigeren Segment angesiedelt. Die Stadt Krems kommt hingegen gar nicht vor ...