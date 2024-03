Bildungsminister will weniger ausländische Schüler

Allerdings sind Ausnahmen möglich. Im Schuljahr 2021/22 hatten 7,2 Prozent aller Schulen in Italien mehr als 30 Prozent ausländische Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig hatte fast jede fünfte Schule (18 Prozent) gar keine ausländischen Kinder und Jugendlichen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen, hoch ist der Ausländeranteil vor allem in den Außenbezirken von Großstädten (oft 50 Prozent oder mehr). Meist handelt es sich um Kinder der „zweiten Generation“, sprich Schülerinnen und Schüler, die in Italien geboren wurden, aber die Staatsbürgerschaft nicht haben, weil ihre Eltern aus anderen Ländern kommen.