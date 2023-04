So will Italien die eigene Sprache schützen

Und auch für ausländische Unternehmen heißt es: Aufgepasst! Diese müssten alle internen Vorschriften und Arbeitsverträge in italienischer Sprache abfassen. Nach dem vorgeschlagenen Gesetz soll das Kulturministerium in der italienischen Hauptstadt Rom einen eigenen Ausschuss einrichten, der sich mit dem „korrekten Gebrauch der italienischen Sprache und ihrer Aussprache“ in Schulen, Medien, Handel und Werbung befassen wird. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe von bis zu 100.000 Euro. Was die Italiener dazu sagen? „Oh Dio!“ (dt.: „Oh Gott!“)