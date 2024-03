Kinder vor Gericht: So verschieden ist die EU

Ganz anders die Tendenz in Großbritannien. In England, Wales und Nordirland können auch 10-Jährige schon strafrechtlich verfolgt werden. In Schottland gibt es ab 8 Sanktionen. Bei 8- bis 11-Jährigen nennt man es „Children's Hearing“. Besonderes Aufsehen erlangte ein Mord von zwei 10-Jährigen 1993 in Liverpool an einem Zweijährigen. Die beiden bekamen letztlich 15 Jahre Gefängnis. 2001 wurden sie entlassen und erhielten neue Identitäten. In den Niederlanden und Irland ist die Grenze mit 12 definiert.