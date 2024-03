USA: Riesiger Kran räumt nach Brückeneinsturz auf

In der Nacht auf Dienstag hatte ein Containerschiff einen Stützpfeiler der Francis Scott Key Bridge gerammt. Die mehr als 2,5 Kilometer lange Autobrücke wurde so zum Einsturz gebracht. Der Kran wurde per Schiff zum Ort des Desasters gebracht. Die Maschine kann laut Wes Moore, Gouverneur von Maryland, bis zu 1000 Tonnen heben. Mehrere Crews arbeiten nun an der Beseitigung der Trümmer.