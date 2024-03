Deutschland: Hoffen auf die Fußball-EM

Es ist zu einem Gutteil ein selbst verschuldetes Desaster: Das Hü-Hott in der Energiepolitik, die kühnen Versprechungen bei den Klimazielen, die schwache Bauwirtschaft, und die so wichtige Chemieindustrie liegt noch stets 20 (!) Prozent tiefer als vor dem Ukraine-Überfall, immer mehr Unternehmen verlagern ihre Produktion ins Ausland (USA, Asien etc.) – die Steuern und Arbeitskosten sind zu hoch, die Bürokratie lähmend und verzögernd.