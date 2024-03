Hausdurchsuchung bei Hamas-Unterstützer in Linz

FPÖ kritisiert Verfassungsschutz scharf

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner warf am Freitag die Frage auf, wie sich der Mann über längere Zeit unbehelligt in Linz aufhalten konnte. „Dass sich derartige Personen mitten in Österreich aufhalten, stellt nicht nur eine massive Sicherheitsgefährdung für unsere Bevölkerung dar, es ist auch ein absolutes Armutszeugnis für den Verfassungsschutz“, kritisierte Haimbuchner in einer Aussendung. Statt „gesetzestreue Burschenschafter zu kriminalisieren“, solle man „einen Blick auf die islamischen Gefährder in diesem Land werfen. Im Gegensatz zum Verfassungsschutz schlafen diese Herren nämlich nicht.“