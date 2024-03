Frau geschlagen und geknebelt: Drei Festnahmen

Zwei Tatverdächtige (27, 31) waren bereits wegen anderer gerichtlich strafbaren Handlungen in der Justizanstalt St. Pölten inhaftiert gewesen. Sie zeigten sich zum Tatverdacht des schweren Raubes auf den Juwelier in Seitenstetten geständig. Der dritte Verdächtige (35) konnte im Februar in Italien festgenommen werden. Er wurde am 27. März nach Österreich ausgeliefert und verweigerte bei der Einvernahme durch die Raubgruppe des Landeskriminalamtes jegliche Angaben. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.