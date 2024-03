Bandenchef wird jetzt nach Österreich ausgeliefert

Beschuldigter ist wohl Kopf einer Bande

Der Rumäne wird beschuldigt, die kriminelle Bande aufgebaut zu haben. Diese sei unter anderem im vergangenen Dezember in eine Villa in Amstetten eingedrungen und habe einem Paar Bargeld in der Höhe von 10.000 Euro und Uhren im Wert von 17.000 Euro geraubt, wie aus den Ermittlungsakten hervorgeht. Die Gruppe soll außerdem in Amstetten in einige Geschäfte eingebrochen haben.