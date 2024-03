Bulls verlieren Spiel fünf gegen Bozen

Auch in den Mittelabschnitt starteten die Bulls gut, vergaben aber die eine oder andere Möglichkeit – Nissners Schuss tanzte auf der Latte. So kam es, wie es kommen musste: Frigo traf zum 1:1. Die Partie schien dadurch eine Wende zu nehmen, doch just in der Drangphase der Südtiroler schlugen die Gastgeber in Unterzahl zu. Vier Sekunden traf Mario Huber nach einem Konter überlegt zum 2:1.