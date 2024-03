13 Millionen Euro Ablöse? „Tut nichts zur Sache“

Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich in Salzburg bin. Wir haben ein Haus, genug zu Essen und sind in Sicherheit. Das war nicht immer so. Ich bin in Paris aufgewachsen, dort gibt es viele gute Fußballer, die weniger Glück hatten. Meine Kindheit war nicht leicht, ich bin nur von meiner Mutter erzogen worden. Heute bin ich dankbar für das, wie es bisher gekommen ist.